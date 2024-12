.com - La serie Galaxy S25 arriverà prima del previsto: ecco quando

Leggi su .com

Sono trapelate informazioni sul lancio della prossimaS25, ilUnpacked 2025 pare possa arrivaredi quanto si possa immaginare.Samsung ha anticipato il lancio dei suoi top di gamma dellaS dal mese di febbraio, in occasione del MWC di Barcellona, per contrastare la concorrenza.Anche quest’anno sembra si ripeterà il lancio anticipato e fuori dal classico circuito degli eventi annuali dedicati al mobile.S25 Ultra ha ancora pochi segreti da svelareS25 in arrivo a breveCi sono ancora poche informazioni da conoscere dellaS25, la data di presentazione è una di queste e, dalle informazioni trapelate, anche questa sembra non essere più un segreto.Samsung si prepara a inaugurare il 2025 con il tanto atteso eventoUnpacked, fissato per il 22 gennaio.