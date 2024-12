Cityrumors.it - Jamie Foxx ferito: è ufficialmente caos a Hollywood

in un ristorante a Los Angeles: un compleanno finito in lite. E’Usa.Il 57° compleanno dell’attore premio Oscarsi è trasformato in una serata da dimenticare. Durante una cena di festeggiamento in un noto ristorante di Los Angeles, l’attore è rimasto coinvolto in un acceso litigio. L’alterco si è concluso con un gesto violento: un bicchiere è stato lanciato contro, colpendolo e provocandogli una ferita che ha richiesto punti di sutura.Cityrumors.it foto AnsaSecondo quanto ri, la tensione sarebbe esplosa per futili motivi, sfociando in una lite tra i due tavoli. L’identità dell’aggressore non è stata ancora resa pubblica, ma la polizia ha avviato un’indagine per fare chiarezza sull’accaduto., noto per il suo talento artistico e per il suo impegno nella filantropia, ora sta recuperando dalle ferite.