Italeng: una furia. Spiccano anche. Guidi e Ianesi

TANTALOCCHI 6,5. La parata decisiva dopo 36" nella ripresa è quella che ha segnato la svolta. CERRETTI 6,5. Torna a fare il quarto in difesa e concede molto poco. PRETATO 6,5. Sicuro e deciso quando c’è da liberare l’area. MARTINELLI 6,5. Nel forcing finale regge bene l’urto. PERRETTA 6,5. Mette l’assist numero 4 e lavora bene come difensore basso a sinistra.7. Altra bella prestazione. Nel ruolo di mediana è più utile alla squadra. LADINETTI 6. Manca un po’ in velocità d’azione, ma si sacrificain copertura SALA 6. Schierato ala destra, se la cava bene. GAGLIARDI (30’ st) 6. Dà manforte alla fase difensiva nel concitato finale. CORONA 6,5. Schierato dietro, crea grattacapi alla difesa umbra. AMBROSINI (48’ st) sv Gioca solo gli ultimi 2’ di recupero7.