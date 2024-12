Anticipazionitv.it - I funerali di Ennio Zingarelli: quando e dove si terrà l’ultimo saluto

La comunità di Uomini e Donne si stringe attorno ai familiari di, storico cavaliere del Trono Over, scomparso all’età di 86 anni. Isi svolgeranno martedì 17 dicembre, alle ore 15:30, presso la Casa Funeraria Mansutti di Udine. Sarà un’occasione per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno profondo nel programma e nel cuore di chi lo ha conosciuto.Un addio nella sua città nataleUdine, la città natale di, sarà il luogoamici e parenti si riuniranno per. La cerimonia, organizzata con discrezione, rifletterà il carattere riservato del cavaliere che, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, aveva scelto di vivere lontano dai riflettori. Addio a, storico cavaliere di Uomini e Donne Muore a 86 anni uno dei protagonisti più amati del Trono Over, che conquistò il cuore di Gemma Galgani Un momento di raccoglimento per familiari e amiciLa cerimonia funebre sarà dedicata principalmente ai familiari e agli amici intimi di