Oasport.it - F1, Max Verstappen: “La vittoria in Brasile sul bagnato uno dei punti più alti della mia carriera”

Una settimana dopo aver concluso la stagione di Formula Uno più lunga di sempre, con 24 Gran Premi e 6 Sprint in calendario, Maxpuò cominciare a godersi il meritato riposo in attesa di presentarsi al viaprossima stagione con l’ambizioso obiettivo di centrare il quinto titolo mondiale consecutivo. L’olandeseRed Bull si è reso protagonista di un 2024 strepitoso, in cui ha vinto con margine il campionato nonostante una macchina rivelatasi su diverse piste la terza (o addirittura quarta) forza in campo.“Non mi piace parlare di me, ma penso che quando salgo in macchina, ho un’idea veloce di quello che devo fare e capisco velocemente come farlo. Certo, l’atteggiamento è importante, la forza mentale è importante, ma nel mio caso non ci penso troppo. Tu sei quello che sei, ognuno è un po’ diverso, ovviamente.