Linkiesta.it - Ecco i pandori buoni, più un antenato

Leggi su Linkiesta.it

Il pandoro dei fornai esploratori di Mercato del Pane (Pescara)Il pandoro è per chi vorrebbe un mondo soffice, facile, semplice, ma di gran gusto. A questo desiderio comune a tutti si ispira il pandoro di Mercato del Pane. Realizzato con un processo di lievitazione naturale che richiede tre impasti e due giorni di lavorazione, è il risultato di un’attenta ricerca sugli ingredienti e sul processo di lavorazione. Al naso si rivelano, pronti e suadenti, le note di burro belga. La vista si illumina del giallo delle uova fresche provenienti da un’azienda avicola locale. Il morso sa di buono e di freschezza. View this post on InstagramA post shared by Mercato Del Pane (@mercatodelpane)Il pandoro con il lievito madre koji di Pasquale Tozzi (Castrezzato, Brescia)Pasquale Tozzi, lo chef dei due ristoranti gastronomici Il Pescatore e Magnolia, all’interno del Grand Hotel Fasano, struttura cinque stelle lusso che si affaccia sul Lago di Garda, ha lavorato ai grandi lievitati delle feste nel laboratorio di Castrezzato (Brescia).