Thesocialpost.it - Due petroliere russe affondano durante una tempesta: combustibile sversato in mare

Leggi su Thesocialpost.it

Duesono state gravemente danneggiateuna violentache ha colpito lo stretto di Kerch, causando una pericolosa fuoriuscita di petrolio e avviando un’operazione di salvataggio di emergenza. La Volgoneft-212, con a bordo un equipaggio di 13 persone e un carico di olio, si è spezzata in due, provocando lo sversamento del carico nelle acque. Anche la Volgoneft-239, che trasportava 14 persone, ha subito gravi dannil’incidente. Secondo diverse fonti la prima petroliera sarebbe affondata dopo essersi spezzata.Leggi anche: Forteggiata in Liguria, affondato un peschereccio a Sestri LevanteIl video del naufragioLo stretto di Kerch, che separa la penisola di Crimea dalla Russia, rappresenta una via di navigazione cruciale per il traffico tra il Mar d’Azov e il Mar Nero.