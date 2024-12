Spazionapoli.it - Dorgu-Napoli, ora c’è anche l’annuncio: la verità sull’abbraccio con Conte

Leggi su Spazionapoli.it

Le ultimissime di mercato dele dell’interesse per il terzino del Lecce Patrick: arriva la conferma del presidenteGennaio si avvicina e il club azzurro vuole rinforzare alcuni reparti, per consolidare una posizione di alta classifica. Il direttore sportivo Giovanni Manna, assieme al suo staff, è a stretto contatto con Antonioper visualizzare i migliori nomi sulla piazza e convincerli ad accettare la sfida partenopea. Ecco le ultimissime di mercato sulper la finestra invernale.A poche ore dalla vittoria contro l’Udinese, arrivano conferme dirette da parte del presidente del Lecce sull’interesse della società partenopea per il terzino Patrick. L’esterno danese ha rinnovato pochi mesi fa con il Lecce. Allungando il contratto con i giallorossi, ha permesso al club di poter fissare un prezzo del cartellino piuttosto alto, in modo tale da far partireuna sorta di asta per il calciatore.