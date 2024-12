Anteprima24.it - Divulga sui social un video con una minorenne, arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ accusto di avere filmato, senza consenso, un rapporto sessuale con la ragazzacon la quale aveva una relazione e di aver diffuso poie foto sia su gruppi WhatsApp che Telegram, oltre che su diversi profili Instagram: per questo il giovane, residente nel Salernitano, è statostamani dagli agenti della Polizia Postale di Salerno e dai carabinieri della Stazione di Eboli.L’arresto è avvenuto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura: il giovane è “gravemente indiziato” del reato di produzione ezione di materiale pedopornografico.L'articolosuiuncon unaproviene da Anteprima24.it.