Cortona ecco i vincitori dell’edizione 2024 di Eleiva Cortonensis

Arezzo, 16 dicembrediOltre 120 partecipanti nei sei distretti cortonesi, premi a Van Cauter, Hamlin e Laparelli Pitti Successo per l’edizionedi, il concorso dedicati alle produzioni olearie locali ha riscosso una grande partecipazione. Sono stati 121 i concorrenti, un dato sensibilmente superiore agli 80 della passata edizione. I migliori 16 oli hanno partecipato alla selezione finale, l’esito è stato reso noto durante la cerimonia che si è tenuta questa domenica 15 dicembre nella sala del Consiglio comunale. Il premio della categoria «Tipico» è andato a Luc Van Cauter, per la categoria «Equilibrio» Jane Sarah Hamlin ha bissato il successo dell’anno scorso, secondo posto per La Bandita di di Giuseppina Moroni e terzo posto per Gian Giacomo Belelli.