Sport.quotidiano.net - Ciclismo, la conferma della Red Bull-Bora-Hansgrohe: "Volevamo Evenepoel"

Roma, 16 dicembre 2024 - Nei giorni in cui le squadre stanno cominciando a preparare sul serio la prossima stagione, la Redcatalizza l'attenzione per essere stata la prima ad aver annunciato il programmasua stella, Primoz Roglic. Stella che avrebbe potuto essere accompagnata da Remco, se solo il corteggiamento del general manager Ralph Denk fosse andato a buon fine. Le dichiarazioni di Denk e Pellizzari Invece no, come confessato proprio dal dirigente tedesco ai microfoni di Het Laatste Nieuws. "Ho avuto dei colloqui con il suo entourage e con lo stesso corridore, che a sua volta ai Mondiali di Zurigo aveva espresso chiaramente la volontà di continuare con la Soudal Quick-Step. Aveva un contratto e ha deciso di onorarlo nonostante esistessero da tempo queste voci".