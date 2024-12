Liberoquotidiano.it - "Centro senza speranze, è soltanto cabaret". Pigi Battista stronca Pd e Ruffini in un colpo

«Il federatore dei centristi? Puro. L'operazione non ha nessuna possibilità di successo. Assistiamo a un talent show anche un po' crudele, come La Corrida di Corrado. Si fa il nome di Ernesto Mariaed ecco che allora si alza Beppe Sala. Ma dove sono finiti Matteo Renzi e Carlo Calenda nel frattempo? E poi vogliamo scordarci di +Europa e di Luigi Marattin, con il suo 0,3% potenziale? Scene da asilo infantile». Ma perché la sinistra non può avere il suo, o comunque la sua ala moderata come ce l'ha ildestra con Forza Italia? «Eh no, Forza Italia non è, appartiene allo schema che Silvio Berlusconi ha dato aldestra e che regge da 30 anni. Ilnon è didestra e neppure disinistra. L'errore è pensare che la sinsitra abbia bisogno di unorganico a essa» Però i Ds, prendendosi la Margherita e fondando il Pd, si sono presi la gran parte della vecchia Dc.