C’è il sì del calciatore | l’offerta di De Laurentiis è da capogiro!

Napoli Calcio Ultimissime – Dopo l’estate di ingenti investimenti, il presidente Denon ha intenzione di ritirare i remi in barca: pronto un altro super colpo.Dopo due sconfitte di fila contro la Lazio, il Napoli torna alla vittoria e lo fa rimontando l’Udinese dopo la rete subita da Thauvin. Torna al gol Romelu Lukaku, imbeccato dal bell’assist di McTominay e soprattutto Conte ha trovato in Neres il vero dodicesimo uomo: il brasiliano è stato autore di una prova di altissimo livello, rivelandosi una vera spina nel fianco per il lato destro dell’Udinese.Conte non ha intenzione di lasciare il treno scudetto e per farlo chiede un altro sforzo alla società: Spinazzola continua a non dare certezze dal punto di vista fisico e Mazzocchi ancora non convince fino in fondo. L’ex Juventus chiede quindi rinforzi sulle fasce e il presidente sembra intenzionato a svenarsi pur di accontentare il suo allenatore.