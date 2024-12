Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, le accuse di Valeria a Manuela: “Voleva un figlio da Louis, non è stato lui a uccidere”

Rimini, 16 dicembre 2024 – “sperava di restare incinta di mio marito e di scappare con lui. Era convinta che una gravidanza avrebbe fatto deflagrare la situazione e avrebbe messocon le spalle al muro”.Bartolucci, moglie diDassilva, il senegalese in carcere dal 16 luglio per l’omicidio diPaganelli, è tornata ad attaccare duramenteBianchi, sua vicina di casa e nuora della vittima. La Bartolucci ha affidato il suo j’alle telecamere di Quarto grado di Rete4, nella lunga intervista fatta venerdì scorso. In studio, affiancata dai suoi legali Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, la donna ha ripercorso la sera dell’omicidio in via del Ciclamino, i rapporti cone, soprattutto, quelli conprima e dopo il delitto.ha ritirato fuori, con vigore, quello che secondo lei era il piano di: “Dai vari messaggi che si scambiavano, usciti in questi mesi dalle intercettazioni, è venuto fuori chesperava di restare gravida die poter così andare a vivere insieme a lui”.