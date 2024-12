Game-experience.it - Capcom vuole far tornare “le IP dormienti” dopo Okami 2 e Onimusha: Way of the Sword

Leggi su Game-experience.it

è stata grande protagonista dei The Game Awards 2024, annunciando il ritorno di: Way of thee del sequel di. Questi progetti segnano un’importante inversione di tendenza per la compagnia di Osaka, visto che ha rivelato di aver deciso di puntare in futuro sul rilancio delle sue IP ““.Ebbene sì, il publisher giapponese ha confermato con una nota ufficiale sul suo sito che si sono posti l’obiettivo di sfruttare al meglio la sua ricca libreria di contenuti, così da produrre giochi di alta qualità in grado di soddisfare le aspettative dei fan.Questa strategia di, che si affianca alla pubblicazione regolare di nuovi titoli, riflette l’impegno dell’azienda nel creare esperienze di gioco coinvolgenti e memorabili, alimentando di conseguenza le speranze dei fan di vedere in futuro il ritorno di Dino Crisis e delle altre Proprietà Intellettuali sparite dalla scena da ormai tanti anni.