Bologna, la notte di Capodanno brucerà in piazza Maggiore il Vecchione transfemminista di Fumettibrutti

Sarà Mercurio il “”, o meglio, la “Vecchia” che verrà bruciata ina San Silvestro per dire addio al 2024 e salutare l’anno nuovo., pseudonimo della fumettista Josephine Yole Signorelli, ha presentato il modello del fantoccio che verrà distrutto con l’anno nuovo, come vuole la tradizione. Come riporta il Corriere, Mercurio è un’araba fenicedi colore rosa con capelli argentati: «Abbiamo scelto un tema di cui si parla in città e nel mondo», ha spiegato il sindaco diMatteo Lepore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Lepore (@matteoleporebo)La tradizione del “”Il falò del “” è una tradizione che va avanti ada più di un secolo.