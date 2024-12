Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: la capolista Trento cade a Trapani. Ko anche Virtus Bologna e Milano

, 15 dicembre 2024 – L’undicesimo turno del campionato diA diha portato diversi risultati a sorpresa: il più clamoroso, per certi versi, è stato il 107-99 con cui la matricolaShark ha inflitto il primo ko dopo dieci vittorie allaDolomiti Energia Trentino, conquistando allo stesso tempo il sesto sigillo consecutivo e portandosi a -2 in classifica dai bianconeri: decisivo per i siciliani, che hanno sparigliato le carte in tavola con un parziale di 10-0, è stato il contributo fornito da Amar Alibegovic, mattatore assoluto con un bottino finale di 30 punti conditi con 7 rimbalzi. Due punti che fanno balzare gli uomini di coach Repesa al secondo posto in coabitazione con la Germani Brescia che non ha fatto sconti al fanalino di coda Napoli, infliggendogli il decimo ko con un 97-84 finale: il match è stato di fatto a senso unico perché i biancoblù hanno schiacciato sul pedale dell’acceleratore già nel primo quarto, nel quale hanno segnato ben 31 punti e si sono costruiti un cuscinetto di vantaggio di 10 lunghezze che hanno saputo conservare rimpinguandolo fino al +13.