Assad | Evacuato dai russi l’8 dicembre non volevo dimettermi o scappare

Bashar al-ha lasciato la Siria l’8. Lo ha dichiarato lui stesso stesso sull’account Telegram della deposta presidenza siriana, spiegando di essere stato costretto daia lasciare il Paese, cosa che mai – ha assicurato – aveva preso in considerazione durante l’avanzata dei ribelli che hanno poi rovesciato il suo regime.ha detto di essere statoina dalla base di Hmeimim la sera in cui la stessa è stata attaccata dai droni, dopo aver abbandonato Damasco nelle prime ore del mattino.Bashar al-(Getty Images).: «Mai ho preso in considerazione dio cercare rifugio»«La mia partenza dalla Siria non è stata pianificata, né è avvenuta durante le ultime ore delle battaglie, come alcuni hanno sostenuto. Al contrario, sono rimasto a Damasco, svolgendo le mie funzioni fino alle prime ore di domenica 82024», ha dichiarato, spiegando di essersi poi spostato a Latakia «in coordinamento con gli alleatiper supervisionare le operazioni di combattimento».