Alla Federcalcio spagnola se non sono imbroglioni, non li vogliono come presidenti. Tebas sotto accusa (El Paìs)

Rafael Louzán è il nuovo presidente della(Rfef), con 90 voti a favore su 138 membri presenti in assemblea. Tuttavia,riporta il quotidiano El, il nuovo presidente della Rfef ha sulle spalle una condanna e una interdizione di sette anni dai pubblici uffici che risale a quando era esponente del Partito PopolareProvincia di Pontevedra“.El Pais non sembra entusiasta del nuovo presidente della Rfef:“Il barone, ex presidente del Consiglio provinciale di Pontevedra del Pp (il Partito Popolare, il principale partito di centro-destra/destra spagnolo) è in attesa del ricorso da lui presentatoCorte Suprema che affronterà la questione il 5 febbraio. L’elezione di Louzán mette ancora una volta la federazione sull’orlo del baratro e dell’imbarazzo internazionale“.