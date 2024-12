Sport.quotidiano.net - Vuelle, terza vittoria di fila: tiri liberi decisivi

Vigevano, 14 dicembre 2024 - Massimo risultato con il minimo sforzo per la Carpegna Prosciutto che porta a casa i due punti in palio sul campo di Piacenza. E inanella un 3 su 3. Una di quelle gare da incasellare nel motto ‘basta un punto in più’ perché la formazione di Leka non si è ammazzata sotto il profilo difensivo e nemmeno nel presidiare l’area dei tre secondi perché la formazione di casa ha dominato sotto i tabelloni conquistando 11 rimbalzi più di Pesaro. Una partita che si è decisa solamente nell’ultimo minuto e mezzo quando si è proceduto con il fallo sistematico da una parte e dall’altra e in questa gara ha avuto la meglio Pesaro perché prima Bucarelli si è ripetuto inndo tutti e due iportando i suoi sul 73 a 76 e quindi a pochi secondi dalla o i due colpi fermando il punteggio sul 74 a 77.