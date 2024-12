Metropolitanmagazine.it - Vasco Rossi contro Matteo Salvini per il nuovo codice della strada, ma Al Bano difende il ministro

Il, in vigore da ieri, è da settimane oggetto di polemiche ed accesi dibattiti. Se, da una parte, alcuni sono favorevoli a regole più stringenti, dall’altra una nutrita schiera di persone ha molto da ridire sulle novità introdotte dalla nuova norma. Tra i maggiori dissenzienti c’è, che si è scagliatoin un video da lui stesso pubblicato sui suoi canali social:© Il Sole 24 OreLa caption che accompagna la clip recita: «Da oggi. anche se siete alla guida lucidi. lucidi sì o lucidi no, arresto e sospensionepatente per tre anni. “Per il vostro bene”. Fuori dappertutto il. Thanks to». Rivolgendosi al pubblico, il rocker spiega: «ha fatto in modo – per il vostro bene – che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni».