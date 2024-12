Formiche.net - Usa, Ue e Italia globale. Cosa ha detto Giorgia Meloni da Atreju

Leggi su Formiche.net

Non un semplice bilancio di più di due anni di lavoro, ma un manifesto di risultati per il presente che è vettore per affrontare il secondo tempo della partita politica iniziata nel 2022.chiude la kermesse dicon tre parole chiave:, Ue e Usa. Non un triangolo casuale, ma legato da idee e strategie che si sono state sviluppate in questo biennio da Roma verso Bruxelles e Washington, non senza intralci, ma nella consapevolezza che “l’è tornata a disegnare una rotta, posizionandosi dove merita nello scacchiere”.Primo punto l’Europa. Rivendica, la premier, il lavoro effettuato in 26 mesi non fosse altro perché è stato lo scetticismo iniziale a caratterizzare l’approccio anche europeo nei confronti del governono nato nell’ottobre di due anni fa.