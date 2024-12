Scuolalink.it - Stipendio dei ministri non parlamentari: polemiche sull’aumento previsto in Legge di Bilancio

Tra le numerose modifiche introdotte nelladi2024, una in particolare sta facendo discutere: l’aumento dideie sottosegretari che non sono stati eletti in parlamento. Questo cambiamento,da un emendamento della maggioranza, punta ad equiparare le retribuzioni di tutti i membri del governo, sia che abbiano un seggio parlamentare, sia che non lo abbiano. Aumento dideinon: cosa prevede l’emendamento L’emendamento aggiunto alladistabilisce che ie i sottosegretari non eletti riceveranno un’indennità uguale a quella dei colleghi, comprendendo anche la “diaria” e il rimborso spese per l’esercizio del mandato. Attualmente, chi non è parlamentare riceve solo un’indennità di circa 5mila euro netti al mese, pari alla prima voce che compone lodi un deputato o senatore.