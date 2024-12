Sci Sofia Goggia vince a Beaver Creek

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.24si impone nel superG die completa il weekend di rientro dall'infortunio con il 2° posto nella libera di ieri e l'autorevole successo di oggi. Sulla 'Birds of Prey' (inedita per questa specialità),la bergamasca rifila 48 centesimi a Lara Gut e 55 ad Ariane Raedler. Quarta Cornelia Huetter, vincitrice della libera. Ottime notizie per la squadra azzurra anche da Federica Brignone, quinta, e Marta Bassino, sesta. Bene pure Elena Curtoni, nona, e Roberta Melesi, undicesima.