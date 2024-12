Oasport.it - Salto con gli sci: Seifriedsberger davanti in qualificazione a Zhangjiakou, avanzano Malsiner e Sieff

Austria in formato gioie e dolori nelladella gara dal trampolino normale (HS 106) di, in Cina. A comandare la classifica c’è infatti Jacqueline, unica a raggiungere oggi quota 100 facendo segnare 110.5 di punteggio complessivo. Per quanto riguarda le situazioni meno felici, se ne discorrerà più avanti.Dietro di lei la vincitrice per dispersione (ma anche abilità nello sfruttare la fortuna ventosa), la tedesca Katharina Schmid, che si ferma a 105.7 sfruttando in verità unda 97.5 metri, meno lungo di altri. Terza la norvegese Thea Minyan Bjoerseth, che rende tre punti alla celebre collega, mentre s’infila un po’ a sorpresa al quarto posto la finlandese Jenny Rautionaho a 102.3 (valgono eccome i 99.5 metri di misura). Quinta a quota 100.5 la slovena Nika Prevc.