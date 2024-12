Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere 2024 in DIRETTA: Amiez leader dopo la prima manche, Vinatzer il migliore degli italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI BEAVER CREEK DALLE 19.0011.21 Per il momento è tutto con ladellodella Val. Appuntamento alle 13.00 per seguire insieme la seconda.11.20ai limiti della perfezione perche ha fatto la differenza nei settori centrali. L’unico vicino al francese è Krisotffersen che paga qualche sbavatura nelle ultime porte. Intrigante bagarre per la top 10 con molti atleti chiusi in un secondo di distacco.11.19 Questi i 30 atleti qualificati alla seconda:1.Steven FRA 47.44 +14.512. KRISTOFFERSEN Henrik NOR 47.76 +0.323. FELLER Manuel AUT 48.10 +0.664. HAUGAN Timon NOR 48.26 +0.825. MCGRATH Atle Lie NOR 48.27 +0.836. MEILLARD Loic SUI 48.