Lega la Lombardia chiede cambio rotta a Salvini | tuteli Nord

Roma, 15 dic. (askanews) – Tutelare il, difendere le istanze dei territori, imporre l’Autonomia differenziata. LaLombardaa Matteodi “aggiustare la”, e lo fa non solo con il neo segretario Massimiliano Romeo, ma anche attraverso il governatore Attilio Fontana. Il segretario nazionale ascolta, promette che l’autonomia differenziata “la porteremo a casa costi quel che costi”, assicura che il congresso del 2025 sarà “programmatico” e che una “riflessione a 360 gradi è già in corso”. Ma sulla scelta dellaNazionale “non si torna indietro”. Al congresso dellaLombarda alla fine si arriva al candidato unico, in campo resta solo Romeo che viene eletto per acclamazione. Ma forse anche per questo il dibattito che anima il Carroccio ormai da anni esplode con una chiarezza che non si era mai registrata.