Ilgiorno.it - La tranvia “inciampa“ negli alberi. Desio frena sugli abbattimenti

Tutto è partito con i 16 grossi e storiciche compongono il boschetto di via Milano davanti alle scuole. Poi ci si è accorti che in realtà saranno ben 148 le essenze che verranno sacrificate lungo la tratta. Infine, da un giorno all’altro, ci si è resi conto che una decina, all’interno del parco Mauri nel rione di Spaccone, sono stati già tagliati, facendo preoccupare il comitato di quartiere, che si era speso per la riqualificazione del piccolo polmone ecologico. A compensazione dei tagli da progetto sono previste solo 88 nuove piantumazioni. Per questo, nella “battaglia per gli” lungo il cantiere della metroSeregno-Milano, dopo gli ambientalisti che sono scesi in campo con una petizione per salvare il boschetto delle scuole, adesso si schiera anche l’Amministrazione comunale.