Metropolitanmagazine.it - Ivana Spagna sull’ex compagno Ugo Cerruti: “L’ho beccato in flagrante, una delusione totale”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Naufragato il matrimonio lampo Patrick Debort,conosce l’avvocato diventato suo agente Ugo. Il loro rapporto iniziato nel 1991, si trasforma in lungo amore durato quindici anni.con l’exUgosono stati insieme, finché lei non scopre un tradimento di lui.ha ammesso di aver sempre sospettato i tradimenti ma non lo ha maiin“per questo lui si definisce un santo e comunque io gli voglio bene, forse gli viglio più bene adesso”, ha ammesso. Adesso che ciascuno dei due ha la propria vita, lei non ha più alcun pensiero.“Come canto nella mia canzone Gente come noi, io penso veramente che due persone si possono volere bene anche se non stanno più insieme”, raccontaa Barbara d’Urso parlando del suo attuale rapporto con Ugo, “Forse gli voglio più bene adesso che ci siamo lasciati.