Il Ministero della cultura nomina i 12 Ispettori Onorari di Napoli, domani la cerimonia di conferimento. Ecco chi sono

Andrà a dodici personalità che sidistinte per il loro impegno e contributo alla tutela e salvaguardia del patrimoniole e paesaggistico dell’area metropolitana dila carica di Ispettoreo. Ladisi svolgerà, lunedì 16 dicembre, alle ore 10,30 nella Sala Giovanni CarbonaraSoprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana dia Palazzo Reale. La figura dell’Ispettoreo: una tradizione storica – Istituita dalla Legge n. 386 del 27 luglio 1907, la figura dell’Ispettoreo è stata concepita per supportare le Soprintendenze nella protezione e conservazione di monumenti, scavi archeologici, e beni d’antichità e arte. Gliti per un periodo di tre anni e operanti a titolo gratuito, svolgono il compito fondamentale di monitorare il territorio segnalando abusi, violazioni e situazioni che richiedono interventi di tutela, assicurandosi che le normative vengano rispettate.