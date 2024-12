Ilgiorno.it - Ex sindaco e il padre sono prosciolti dalla Corte d’Appello

stati completamentein Appello l’exdi San Siro, Claudio Raveglia, 48 anni e ilSergio, 87. Erano stati coinvolti, con posizioni marginali, nell’indagine molto più vasta della Procura di Como che a novembre 2022 aveva portato all’arresto di due ex assessori del Comune di Cantù Claudio Ferrari, e Giorgio Quintavalle, accusati di bancarotte immobiliari. A Raveglia e al– in primo grado condannati rispettivamente a 2 anni e a 1 anno e 4 mesi - era contestata una sola condotta, relativa all’ipotesi di un concorso in un pagamento distrattivo da 150mila euro. Pa.Pi.