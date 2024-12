Oasport.it - Cricket femminile, l’Italia cede a Paesi Bassi XI nell’esordio degli Europei T10

Esordio amaro pernella seconda edizione dello EuropeanWomen’s Championship, che ha visto scattare quest’oggi a Malaga, in Spagna, la Premier Division, che mette in palio il titolo continentale del format non olimpico T10.Al Cartama Oval di Malaga le azzurre, che hanno osservato subito il turno di riposo, nel primo incontro della competizione sono state poi sconfitte per 91/7 (10.0)-113/8 (10.0) daXI, con le neerlandesi capaci di imporsi per 22 runs.Negli altri match di giornata duplice successo di Inghilterra XI, che dapprima superaXI per 7 wickets, e poi regola Scozia XI per 16 runs, infine nel quarto incontro disputato Irlanda XI piega Scozia XI per 8 wickets. Domani doppio impegno per le azzurre, contro Irlanda XI e Scozia XI.Al termine del round robin le prime quattro classificate si affronteranno nell’ultima giornata per il titolo: la sfida tra le prime due della classe definirà la prima finalista, mentre la squadra sconfitta affronterà la vincente dell’incontro tra quarta e terza, che andrà a definire la seconda qualificata al match che assegnerà il titolo.