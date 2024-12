Romadailynews.it - Cina: Pechino apre 3 nuove linee della metro, riduce ulteriormente traffico del centro

, 15 dic – (Xinhua) – Trepolitana sono state aperte oggi a, portando la lunghezza totale del trasporto ferroviario urbanocitta’ a 879 chilometri, classificandola al primo posto tra lepolitane cinesi. Wu Yulan, una funzionariaCommissione municipale dei trasporti di, ha dichiarato che le tre sezioni dipolitana includono un corridoio sotterraneo est-ovest attraverso la citta’, che si connette anche a molteferroviarie nord-sud, offrendoopzioni per le persone che vivono in grandi aree residenzialicitta’. Wu ha aggiunto che la rete di trasporto ferroviario diconta attualmente 522 stazioni, incluse 98 stazioni di interscambio.ha adottato misure per ridurre la congestione delcostruendo piu’politana, che offrono soluzioni di trasporto rapido di massa nella vastapoli.