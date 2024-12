Calciomercato Napoli nuovo nome per gennaio | arriva dalla Francia

Leggi su Spazionapoli.it

Non solo Nemanja Matic, ilpunta ad un altro centrocampista della Ligue 1: l’indiscrezione delle ultime ore e il sondaggio del ds MannaNuove indiscrezioni sulinvernale del, che dovrà rinforzare alcuni reparti. Nelle ultime ore è stato fatto ildi Matic, già vecchia conoscenza di Antonio Conte. Il serbo è un centrocampista di esperienza, che potrebbe portare leadership nello spogliatoio azzurro.Oltretutto, il mister si fida ciecamente di Matic. Al Chelsea è stato un giocatore chiave per il centrocampo di Conte. E quando dopo la vittoria della Premier League passò al Manchester United, scoppiò la polemica per il trasferimento. Persino il mister leccese preferì non parlare per evitare di dire qualcosa di sbagliato o che andasse contro la società. In sostanza, quella cessione di uno dei calciatori più importanti del suo sistema non gli andò mai giù.