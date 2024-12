Oasport.it - Biathlon, Italia undicesima nella staffetta femminile di Hochfilzen. Successo della Germania

Ad, in Austria, nell’ambitoseconda tappaCoppa del Mondo 2024-2025 di, la4×6 kmva alla, che precede la Francia e la Svezia, mentre l’di Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Michela Carrara chiude all’11° posto.di Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Selina Grotian e Franziska Preuss, che utilizza nel complesso appena quattro ricariche e vince per distacco in 1.16’13?7. Alle spalle delle teutoniche c’è la Francia di Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau e Lou Jeanmonnot, che paga un giro di penalità e l’utilizzo di 13 ricariche, centrando la piazza d’onore a 1’05?7.Sale sul gradino più basso del podio la Svezia di Anna Magnusson, Anna-Karin Heijdenberg, Ella Halvaon ed Elvira Oeberg, con un giro di penalità e sei ricariche complessive, terza a 1’31?8, mentre la Slovenia di Lena Repinc, Klara Vindisar, Anamarija Lampic e Polona Klemencic, con sole sei ricariche, chiude quarta a 2’42?1.