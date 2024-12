Oasport.it - Basket, Tortona e Scafati vincono negli anticipi di Serie A

Si sono disputati questa sera duedell’undicesima giornata del massimo campionato italiano di. In campo sono scesee Venezia, due squadre a caccia di punti per entrare in zona playoff, e-Pistoia, in uno scontro diretto per allontanarsi dalla zona salvezza.Serve una scossa ae Venezia in questa stagione e il primo shock è firmato Venezia, che nel primo quarto parte fortissimo, con i padroni di casa che non trovano la via del canestro e vedono subito gli ospiti scappare via. Un parziale di 2-17 in poco più di metà quarto e si chiudono i primi 10 minuti sul 12-27. Nel secondo quarto reazione diche piazza un parziale di 9-0 per rientrare in partita, con tre liberi di Wiltjer a fermare il parziale. Ci prova, ma Venezia la colpisce in sequenza da oltre l’arco scappando nuovamente via,ultimi 90” del primo tempo, però, sono i canestri da oltre l’arco di Baldasso e Denegri a tenere vivae si va al riposo con Venezia avanti 39-46.