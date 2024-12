Lanazione.it - Addio al noto dj del Don Carlos, Agliana in lutto per Roberto Giorgi

(Pistoia), 15 dicembre 2024 – È morto uno dei più noti deejay-art-director della Toscana, un grande professionista che per quasi cinquant’anni, con la sua musica, ha fatto ballare e sognare molte generazioni in diversi locali da ballo della Toscana e ha saputo regalare momenti di leggerezza e di allegria. Grande il cordoglio, ade non solo, per l’improvvisa scomparsa di, colto da un malore improvviso e fatale nella notte tra venerdì e sabato, nella sua abitazione ad. Ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato presto inutile. Ilprofessionista aveva 73 anni e per più di trent’anni anni aveva lavorato stabilmente al dancing-discoteca Dondi Chiesina Uzzanese, ma il suo nome è legato anche a tanti altri locali della nostra regione, fra i quali “Il Pianeta rosso”, in provincia di Lucca.