A Torino la decima edizione del Xmas Comics&Games: centinaia gli appassionati

sta ospitando ladiComics&Games. L’evento all’Oval – Lingotto Fiere diospita la grande festa natalizia per tutta la famiglia dedicata a fumetti, giochi, videogames, cosplay e cinema. Nato nel 2014 come evento di una sola giornata riservato al solo mondo cosplay,Comics si è consolidato negli anni come l’invernaleComics, arrivando nel 2022 a conquistare l’Oval e raggiungendo la cifra record di 25.000 visitatori nel 2023. Tra gli ospiti grandi fumettisti come Lorenzo Pastrovicchio, autore del manifesto, Silvia Ziche, Luca Enoch e tanti altri. Mirka Andolfo ha presentato in anteprima il manifesto dell’2025 diComics; e ancora Manuel D’Andrea, il costumista che ha lavorato per il cinema hollywoodiano; l’astronauta Paolo Nespoli; lo Chef Ojisan, che cucina i piatti dei fumetti giapponesi, i doppiatori Maurizio Merluzzo e le voci di Arkane Margherita de Risi ed Emiliano Coltorti, gli influencer Power e Cydonia e Giorgio Vanni, il cantante delle sigle dei cartoni animati.