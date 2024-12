Oasport.it - Volley, il Sada Cruzeiro va in finale al Mondiale per Club: attende la vincente di Trento-Civitanova

Leggi su Oasport.it

Ilè la prima finalista delper2024 dimaschile. I brasiliani hanno sconfitto il Foolad Sirjan Iranian per 3-1 (25-23; 25-11; 23-25; 26-24) e hanno così staccato il biglietto per l’atto conclusivo della rassegna iridata, che andrà in scena domani (domenica 15 dicembre, ore 18.30) a Uberlandia (Brasile). I Campioni del Sudamerica hanno dovuto sudare più del previsto contro l’arrembante compagine iraniana, che dopo aver battutonella fase a gironi ha cercato il colpaccio contro una formazione rodata e abituata a giocare a questi livelli.La società di Belo Horizonte vanta in bacheca quattro titoli iridati (2013, 2015, 2016, 2021) e potrà andare a caccia del quinto sigillo affrontando ladell’attesissimo derby italiano tra, in programma questa sera alle ore 21.