Via al rinnovo degli organi direttivi Al voto le contrade di Voltaia e Castello

Fine settimana elettorale per ledichiamati a rinnovare gli, priore, capitano, difensore di giustizia in seno al magistrato dellee consiglio di contrada. Le elezioni dellepianesi si tengono salvo casi straordinari ogni due anni e avvengono tra i contradaioli tesserati durante l’anno. La consultazione delle dueavverrà nelle due sedi, via XX Settembre e piazza. Le elezioni tra le dueconcludono il ciclo elettorale iniziato con la contrada di Coro e la contrada di Borgo che hanno eletto rispettivamente Alessio Buoni priore di Coro assieme a Nicola Scapigliati capitano e Simone Visconti Priore di Borgo assieme a Valerio Giglioni capitano Borgo.