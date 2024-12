Vellutata zucca e patate | leggera e nutriente

Leggi su Donnaup.it

Ladiè un primo piatto autunnale,e appagante, assolutamente imperdibile.Quando le giornate si accorciano e la colonnina di mercurio si abbassa, corpo e spirito hanno bisogno di una coccola per affrontare la stagione fredda temprati! La natura pensa a tutto e ci regala generosa questo ortaggio vitaminico e benefico, ricco di acqua, fibre e sali minerali.Leda canto loro, conferiscono un immediato senso di sazietà con un buon apporto di amido.Cremosa,e saporita, questa crema calda ci regalerà vibrazioni consolatorie e ritempranti.Scommettiamo?Prepariamola insieme, la ricetta è semplice!: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:500 gr di250 gr di1 cipolla ramata di Montoro500 gr di brodo vegetale (qui la ricetta per prepararlo in casa)1 rametto di rosmbarinoolio extravergine d’olivasale1 ciuffetto di prezzemolo tritato.