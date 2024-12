Ilrestodelcarlino.it - Va a fare benzina e la pistola si rompe. Carburante per terra: scatta l’allarme

Fa rifornimento nella sua automobile con il bancomat al self service ma quando fa per estrarre lae inserirla nel serbatoio escono fiumi dito ieri mattina, attorno alle 12, in viale del Lavoro davanti all’hotel dei Nani dove èto un massiccio intervento di soccorso per scongiurare rischi di ogni tipo. Le precauzioni sono subito state massime non appena la proprietaria dell’auto ha lanciato. Sarebbe bastata infatti una cicca accesa, magari lanciata dal finestrino di un’auto di passaggio per far divampare le fiamme. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento jesino e gli agenti di polizia del locale commissariato. L’area del distributore interessata dallo sversamento di qualcosa come 100 euro di, è stata transennata e sopra la macchia diè stata cosparsa della segatura.