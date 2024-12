Usa Trump e la battaglia contro l’ora legale | Scomoda e costosa | faremo del nostro meglio per eliminarla

Leggi su Open.online

«Il partito repubblicano farà del suoper eliminare, che ha un elettorato piccolo ma forte, ma non dovrebbe!e moltoper la nostra nazione». Queste le parole su Truth del neo presidente eletto degli Stati Uniti Donald. Poco tempo fa non a caso Elon Musk scriveva su X: «Sembra che la gente voglia abolire i fastidiosi cambiamenti di orario!» Un test forse per capire se la gente odiasse di piùo quella solare. Un post che ha ricevuto migliaia di commenti. Il tema ora torna nel dibattito statunitense, come ciclicamente diventa argomento anche in altri paesi, spesso senza arrivare a una drastica decisione. November 27, 2024 Come nascefu introdotta durante la Prima Guerra Mondiale in Gran Bretagna, per beneficiare di un maggior risparmio energetico sfruttando le ore con luce solare.