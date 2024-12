Quotidiano.net - Usa, Trump: 'Avvistati droni misteriosi, abbatteteli'

Donaldinterviene suiin molti stati americani. "sonoin tutto il Paese. Non penso che questo possa accedere senza che il governo ne sia a conoscenza. Chiarite con il pubblico ora. Altrimenti", afferma il presidente Usa eletto sul suo social Truth. I timori per gli avvistamenti stanno salendo e innervosendo anche il Congresso americano, che chiede risposte alle autorità. "Non siamo a conoscenza di nessuna minaccia o di attività nefasta". Lo afferma il segretario alla Sicurezza nazionale americano Alejandro Majorkas rispondendo a chi gli chiedeva dei molteplici avvistamenti diin New Jersey, Pennsylvania e New York. Il governatore della Pennsylvania, Josh Shapiro, ha annunciato delle missioni di elicotteri statali per cercare di capire cosa stia accadendo in seguito alle segnalazioni e ai timori crescenti dei residenti.