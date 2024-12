Quotidiano.net - Super miliardari, ecco i settori in cui i Paperoni hanno guadagnato di più nel 2024

Roma, 14 dicembre– Come ogni anno, anche nel, l’avvicinarsi del 31 dicembre porta molti studi di ricerca a sviluppare le classifiche delle persone che nei 12 mesi precedentisaputo accumulare più ricchezza. Sono i cosiddetti Paperon dedel mondo per i quali, nomi a parte, è interessante approfondire quali sono stati iche piùreso loro in termini economici nel corso del. A trionfare è, ancora una volta, la finanza (per numero totale di), ma la tecnologia rende di più. Bene anche il cibo e la moda. La finanza Come detto, anche nel, il settore che vanta piùricchi del mondo è quello della finanza. I dati parlano chiaro: secondo Forbes, tra i 400del pianeta, ben 108 – un quarto del totale, 27% – provengono dal mondo della finanza e degli investimenti.