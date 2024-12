Ilgiorno.it - Sfregiato il monumento ai Caduti. Moccia annuncia un’indagine

Leggi su Ilgiorno.it

Unaiche non trova pace. Dopo i bivacchi sulle scalinate, e le invasioni di cani portati a spasso sul prato ai suoi piedi da padroni poco curanti del bene cittadino, ora si è arrivati addirittura alla sua distruzione fisica. "Sul basamento del, lato liceo Zucchi, sulla parte in bronzo ci sono delle porzioni di lastre staccate, dove sono riportati i nomi dei", denuncia in Consiglio comunale il consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo. "Non so quale sia la causa – osserva il consigliere – non so ad esempio se siano stati degli stupidi idioti che si sono arrampicati sule l’hanno danneggiato, o se qualcuno abbia deciso di staccarli e portarli via perché magari si tratta di materiale che può essere rivenduto. Non credo comunque che possa trattarsi di cedimento strutturale".