Sesto San Giovanni al via il Campionato mondiale di sculture di ghiaccio | al lavoro artisti da tutto il mondo

Milano, 14 dicembre 2024 –Sancapitale dellediper due giorni: oggi e domani, domenica 15 dicembre, in piazza Petazzi, va infatti in scena, ildi questa arte. Scultori provenienti da ogni parte delsi confrontano per realizzare opere uniche e davvero particolari. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, inaugurando l'iniziativa, ha ringraziato gli organizzatori per aver aperto la manifestazione con la realizzazione di un'opera collettiva dedicata a Milano-Cortina 2026. “Le Olimpiadi invernali sono un evento eccezionale - ha detto il governatore - che accenderanno i riflettori internazionali sulla Lombardia. Iniziative come questa diSan, sicuramente interessante e unica nel suo genere, contribuiscono ad alimentare l'attenzione verso i Giochi del 2026 e promuovono il nostro territorio”.