Game-experience.it - SEGA rivela la data di uscita Virtua Fighter 5 R.E.V.O. e l’inizio della beta

ha annunciato che5 R.E.V.O. verrà lanciato su Steam il 28 gennaio 2025. Per celebrare il ritorno dell’iconico combattente, da oggi fino a martedì 17 dicembre,ospiterà unaaperta come parte del playtest di rete del gioco.Per i combattenti che si stanno preparando a salire sul ring, i preordini sono ora disponibili sulla pagina Steam Store di5 R.E.V.O. I bonus per i preordini includeranno un set di tre oggetti di personalizzazione hardware, nonché la “30th Anniversary Edition”, che include contenuti scaricabili, una raccolta di colonne sonore da tutti i titoliserie e illustrazioni rare. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, ogni edizione di5 R.E.V.O. è scontato del 20% su Steam da ora fino al 2 febbraio 2025.Le principali novità dalla presentazione VF Direct, inclusi dettagli aggiuntivi sui bonus pre-ordine di5 R.