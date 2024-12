Lanazione.it - Pubblici esercizi: approvato il Ddl Concorrenza, la posizione di Confcommercio

Pisa, 13 dicembre 2024 – Con l'approvazione in Senato del Ddlarriva il via libera sul provvedimento per la semplificazione delle procedure di autorizzazione dei dehors e per l'introduzione del tetto massimo alle commissioni sui buoni pasto fissato al 5%. Esprime soddisfazione il direttore generale diProvincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Un provvedimento atteso che introduce cambiamenti rilevanti per il settore dei, a partire dalla delega al Governo per riordinare e semplificare le concessioni di spazidi interesse culturale o paesaggistico e per l’installazione di dehors amovibili e che contemporaneamente proroga al 31 dicembre 2025 l'efficacia delle concessioni rilasciate in regime Covid, mentre in tema di buoni pasto attendevamo da anni un intervento legislativo che ponesse un tetto massimo alle commissioni.