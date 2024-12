Lapresse.it - Pedopornografia, video e immagini online: cinque arresti in Piemonte

persone arrestate in flagranza di reato. È il bilancio di un’operazione della polizia di Torino a contrasto alla, denominata ‘Dangerous share’, portata a termine su tutto il territoriose. L’operazione ha portato anche alla denuncia a piede libero di altri due indagati, a carico dei quali è stato sequestrato materiale informatico utilizzato per la detenzione e distribuzione dei contenuti multimediali illeciti. L’attività è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto della(C.N.C.P.O.) su segnalazione dell’organizzazione no profit britannica Child Rescue Coalition (CRC) ed è proseguita anche in modalità sotto copertura sulle piattaforme peer to peer, permettendo di identificare gli utilizzatori degli account riconducibili a otto indagati, con i quali sono stati condivisi e scaricati files,di pornografia minorile.